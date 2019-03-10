В Париже полиция применила водометы для разгона акции протеста желтых жилетов, передает канал Россия 24. По данным местных властей, задержаны 15 человек. После того, как основная колонна протестующих покинула улицы Парижа, за дело взялись анархисты. Они забросали жандармов камнями и бутылками.

В Париже полиция применила водометы для разгона акции протеста "желтых жилетов", передает канал "Россия 24". По данным местных властей, задержаны 15 человек. После того, как основная колонна протестующих покинула улицы Парижа, за дело взялись анархисты. Они забросали жандармов камнями и бутылками.Сейчас полиция пытается вытеснить протестующих с Елисейских полей. Ранее участники акции блокировали мост у Эйфелевой башни."Желтые жилеты" вышли на улицы французских городов уже в 17-й раз подряд. Люди выступают против реформ президента Франции Эмманюэля Макрона и считают, что принятых правительством мер недостаточно."Люди не хотят больше этой финансовой глобализации. Французы не отступят. Около 15 миллионов человек в стране страдают, а точнее они даже еле выживают", — говорят протестующие.К акции "желтых жилетов" сегодня также присоединились работники таможни столичного аэропорта Шарль де Голль. Они заявили, что будут работать в сниженном темпе, поскольку протестуют против слишком большой нагрузки. Тем более, что она еще возрастет после Брекзита.Таможенники требуют повышения зарплаты и спецнадбавки. Сегодняшняя забастовка уже спровоцировала очереди в аэропорту. А ситуацию подогрели сами "желтые жилеты", которые устроили в терминале флешмоб.