Мужчина, пытавшийся вывезти бытовые отходы, был атакован несколькими жителями дома после того, как около пяти минут сигналил под окнами, пытаясь привлечь внимание водителя, перекрывшего проезд припаркованным автомобилем.

Конфликт, завершившийся дракой, произошел во дворе жилого дома на Касимовском шоссе в Рязани в минувшую субботу, 9 марта.Как рассказал автор ролика, водитель мусоровоза попытался проехать к баку, чтобы забрать бытовые отходы. У него на пути оказался припаркованный автомобиль, и коммунальщик некоторое время сигналил, чтобы привлечь внимание владельца авто к возникшей проблеме.В итоге из дома вышел мужчина, с ходу вступивший в перепалку с водителем мусоровоза. Через некоторое время последний был атакован местными жителями.По утверждению пользователя, разместившего ролик в Сети, "агрессоры" не имели никакого отношения к авто, перекрывшему проезд, а просто "утомились" от мусоровоза, около пяти минут сигналившего под окнами и приняли решение разобраться с нарушителем спокойствия.