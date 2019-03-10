Минюст США предъявил обвинение в мошенничестве сооснователю компании OneCoin болгарину Константину Игнатову.

Минюст США предъявил обвинение в мошенничестве сооснователю компании OneCoin болгарину Константину Игнатову. Вместе с ним была задержана его сестра Ружа Игнатова, которая занимала пост главы компании до середины 2018 года. Прокуроры считают Игнатовых виновными в создании "криптовалютной пирамиды". Константина Игнатов арестовали 6 марта этого года в аэропорту Лос-Анджелеса, пишет РИА Новости.По данным ФБР, миллионы людей по всему миру вложили миллиарды долларов в мошенническую криптовалюту, которая ничего не стоит.Компанию OneCoin Ltd. основали в Софии в 2014 году.