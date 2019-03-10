В двух провинциях Таиланда в воскресенье прогремела серия взрывов.

В двух провинциях Таиланда в воскресенье прогремела серия взрывов. В провинции Пхатталунг неизвестные взорвали 15 бомб. Из них два взрывных устройства сработали у полицейского участка, еще два — рядом с магазином продуктов, пишет ТАСС. Еще несколько бомб были найдены и обезврежены саперами.На записях камер наблюдения в провинции Сатун полицейским удалось разглядеть двух подозреваемых, передвигавшихся на мотоцикле. Он был украден в соседней провинции Сонгхла.Нескольким зданиям в результате взрывов причинен ущерб.Полиция подозревает в организации терактов мусульманских экстремистов с юга Таиланда. Они требуют создания султаната.