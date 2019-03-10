Гражданин установил в офисном комплексе программные обеспечения, которые, согласно результатам исследования, являются контрафактными...

Сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЮВАО задержали 38-летнего приезжего по подозрению в нарушении авторских прав.В результате проведения оперативно-профилактического мероприятия по декриминализации на объектах рыночной торговли на территории округа оперативники задержали приезжего мужчину 38-ми лет по подозрению в нарушении авторских прав. Выявлено, что гражданин установил в офисном комплексе программные обеспечения, которые, согласно результатам исследования, являются контрафактными.Следственным управлением УВД по ЮВАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 146 УК РФ «Нарушение авторских и смежных прав». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки невыезде.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18