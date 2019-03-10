Накануне праздника журналисты и поклонники узнали о разводе Ксении Собчак и Максима Виторгана. В Международный женский день актер решил прервать молчание и дал откровенное интервью.

Накануне праздника журналисты и поклонники узнали о разводе Ксении Собчак и Максима Виторгана. В Международный женский день актер решил прервать молчание и дал откровенное интервью.Артист стал гостем программы МТС "Ужин со звездой", во время которой поздравил всех представительниц противоположного пола с праздником ипрочитал стихотворение Владислава Володина "А девушки меж тем бегут". Он также рассказал о том, какой тип женщин его больше всего привлекает, и перечислил любимых артисток.Как отметил Максим Виторган, важную роль для него играют не только внешние, но и внутренние качества. "Все мы сначала встречаем по одежке, внешность имеет большое значение.Я ценю в женщине интеллект, стиль, самостоятельность, оригинальность, хорошее чувство юмора – для меня это вещь важная", – поделился он.Артист также признался, что восхищается талантом таких выдающихся актрис, как Вика Исакова, Агния Кузнецова, Яна Троянова и Нонна Гришаева. Поклонники уверены, что будущая избранница Максима Виторгана будет похожа на одну из этих звезд, передает .Тем не менее актер отказался давать какой-либо развернутый комментарий об отношениях с телеведущей. Известно, что он никогда не любил делиться подробностями личной жизни и всегда скрывал свои истинные чувства от прессы и поклонников.Однако совсем недавно он сделал исключение. Несколько дней назад в социальных сетях появился пост, который подкрепил слухи о . В своем микроблоге актер заявил, что уже длительное время не живет с телеведущей под одной крышей. Он уточнил, что не собирается делить имущество с женой. Более того, артист и дальше будет воспитывать сына вместе с журналисткой.