Информация о том, что руководитель администрации главы Чувашской республики Юрий Васильев заявил, будто педагоги мало зарабатывают из-за своей лени, не соответствует действительности, заявили в пресс-службе администрации главы региона.

Информация о том, что руководитель администрации главы Чувашской республики Юрий Васильев заявил, будто педагоги мало зарабатывают из-за своей лени, не соответствует действительности, заявили в пресс-службе администрации главы региона.Там рассказали, что эти слова Васильев произнес в ходе своего выступления на сессии Госсовета Чувашии. Так, он отвечал на вопрос депутата от КПРФ о невыполнении в республике указов президента РФ Владимира Путина по зарплатам работников образования и здравоохранения.Васильев, по словам сотрудников пресс-службы, разъяснил, что тот, кто работает на полставки, получает меньше, чем предусмотрено в президентских указах, а у кого нагрузка больше, тот, соответственно, больше и получает."Есть видео и аудиозаписи, которые опровергают недостоверные сведения, распространенные СМИ", — приводят высказывание представителя пресс-службы РИА Новости.Ранее сообщалось, что руководитель администрации Чувашии Васильев заявил, что учителя, врачи и другие бюджетники мало зарабатывают только из-за собственной лени. "Добросовестные и трудолюбивые получают достойную зарплату", — сказал чиновник.По данным республиканского центра занятости, учитель в Чувашии получает в среднем не более 18 тысяч рублей, врачи — около 25 тысяч рублей.