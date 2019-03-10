Суд взыскал компенсацию в размере 7000 рублей в пользу каждого из супругов

Суд взыскал компенсацию в размере 7000 рублей в пользу каждого из супруговФрунзенский районный суд Владимира частично удовлетворил иск супругов к турфирме за испорченный отдых, сообщается на сайте суда.Установлено, что истцы купили путевку стоимостью 57 тысяч рублей на остров Родос (Греция). Их должны были разместить в отеле Princess Flora в шаговой доступности от столицы острова, в номере «стандарт». Однако их заселили в придорожный отель ILYSSION 3 в 60-ти километрах от забронированного места пребывания.В отзыве на иск представитель ответчика сообщил, что это произошло в результате сбоя в компьютерной системе бронирования. Отель Princess Flora 3 произвел перепродажу мест, и размещение истцов в нем оказалось невозможным.Суд взыскал компенсацию в размере 7000 рублей в пользу каждого из супругов, а также штраф за неудовлетворение требований потребителя и госпошлину. Ответчик не согласился с решением суда и подал апелляционную жалобу.