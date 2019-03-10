В Гусь-Хрустальном районе «ВАЗ-2115» на встречной полосе врезался в «КамАЗ»

В Гусь-Хрустальном районе «ВАЗ-2115» на встречной полосе врезался в «КамАЗ»Три человека погибли в результате столкновения двух автомобилей в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области 10 марта, сообщает региональное УМВД.ДТП случилось около 13:30 на автодороге Гусь-Хрустальный — Лесниково — Купреево. По предварительной информации, 41-летняя женщина-водитель автомобиля «ВАЗ-2115», двигаясь в сторону Владимира, выехала на встречную полосу и врезалась в «КамАЗ».В результате происшествия погибли водитель и два пассажира легкового автомобиля. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.