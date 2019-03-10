Версия теракта не рассматривается среди причин взрыва автобуса, произошедшего в воскресенье, 10 марта, в центре Стокгольма. Водитель автобуса пострадал, но незначительно, тогда как автобус выгорел практически полностью.

Версия теракта не рассматривается среди причин взрыва автобуса, произошедшего в воскресенье, 10 марта, в центре Стокгольма. Взрыв сопровождался большим количеством дыма, автобус был объят ярким пламенем.После взрыва один человек был госпитализирован, передает ТАСС со ссылкой на шведские СМИ. По заявлению полиции, подозрений в умышленном подрыве или теракте нет.Автобус, работавший на газе, ехал пустым, внутри находился только водитель. Как рассказала Шведскому радио пресс-секретарь полиции Карина Скагерлинд, один из расположенных на крыше автобуса газовых баллонов задел за ограничитель высоты на въезде в тоннель и от удара взорвался.По словам Скагерлинд, полиция рассматривает инцидент как ДТП с въехавшим в туннель автобусом. Водитель автобуса пострадал, но незначительно, тогда как автобус выгорел практически полностью.Anyone know what’s happening in central #stockholm? pic.twitter.com/atOAPIGkS9— Meredith Popolo (@meredithpopolo) 10 марта 2019 г.