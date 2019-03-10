Знаменитый французский футболист и тренер Зинедин Зидан побывал в Турине, где провел встречу с представителями Ювентуса. Содержание переговоров пока неизвестно.

Знаменитый французский футболист и тренер Зинедин Зидан побывал в Турине, где провел встречу с представителями "Ювентуса". Содержание переговоров пока неизвестно.Владелец и президент "Ювентуса" Андреа Аньелли с Зиданом не встречался. Однако у французского специалиста состоялось несколько встреч с представителями своего бывшего клуба. Все это дало основания предположить, что Зидан станет преемником Массимилиано Аллегри на посту главного тренера чемпионов Италии.Зинедин Зидан, выигравший с "Реалом" три розыгрыша Лиги чемпионов, покинул мадридский клуб в конце прошлого сезона и пока не связан ни с одним клубом. В последнее время появилась информация о возможном возвращении Зидана в "Реал". Конкуренцию мадридцам могут составить "Ювентус" и лондонский "Челси".