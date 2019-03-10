Во Франции участники движения желтых жилетов, которые в субботу, 9 марта, провели очередную акцию протеста, разгромили масонскую ложу Великий восток Франции в городе Тарб. Они разбили окна, сломали всю мебель, а также вынесли четыре меча.
Во Франции участники движения "желтых жилетов", которые в субботу, 9 марта, провели очередную акцию протеста, разгромили масонскую ложу "Великий восток Франции" в городе Тарб.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, манифестанты подошли к зданию организации поздно вечером. Пока они бросали в здание камни и пустые бутылки, один из протестующих перелез через ограду и открыл ворота. Участники акции орвались во двор, а затем и в сам дом. Они устроили внутри настоящий погром: разбили стекла, сломали мебель. Один из хулиганов вынес из ложи четыре меча, которые положил на подоконник соседнего дома.
По факту погрома начато расследование. Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер сравнил произошедшее с акциями насилия против евреев. "Когда глупость соперничает с самой грязной нетерпимостью", — написал он в воскресенье в своем Twitter.
По данным французского МВД, в 17-й по счету общенациональной акции протеста "желтых жилетов" в стране в субботу приняли участие 28,6 тысячи человек.