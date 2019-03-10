Во Франции участники движения желтых жилетов, которые в субботу, 9 марта, провели очередную акцию протеста, разгромили масонскую ложу Великий восток Франции в городе Тарб. Они разбили окна, сломали всю мебель, а также вынесли четыре меча.

Во Франции участники движения "желтых жилетов", которые в субботу, 9 марта, провели очередную акцию протеста, разгромили масонскую ложу "Великий восток Франции" в городе Тарб.Как сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, манифестанты подошли к зданию организации поздно вечером. Пока они бросали в здание камни и пустые бутылки, один из протестующих перелез через ограду и открыл ворота. Участники акции орвались во двор, а затем и в сам дом. Они устроили внутри настоящий погром: разбили стекла, сломали мебель. Один из хулиганов вынес из ложи четыре меча, которые положил на подоконник соседнего дома.По факту погрома начато расследование. Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер сравнил произошедшее с акциями насилия против евреев. "Когда глупость соперничает с самой грязной нетерпимостью", — написал он в воскресенье в своем Twitter.По данным французского МВД, в 17-й по счету общенациональной акции протеста "желтых жилетов" в стране в субботу приняли участие 28,6 тысячи человек.