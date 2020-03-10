На АвтоВАЗе всерьез рассматривают вероятность переписывания ценников из-за резкого спада цен на нефть и обвала курса рубля. При этом к необходимости поднимать цены готовятся и в Renault.

На АвтоВАЗе всерьез рассматривают вероятность переписывания ценников из-за резкого спада цен на нефть и обвала курса рубля. При этом к необходимости поднимать цены готовятся и в Renault.АвтоВАЗ уже распространил официальное сообщение на этот счет, где признает, что зависит от цен на сырье и комплектующие."Сегодня АвтоВАЗ является одним из наиболее локализованных производителей в России, но все же на компанию оказывают влияние цены на сырье и продукцию некоторых субпоставщиков, номинированные в евро или долларах США. Исходя из развития ситуации, компания рассматривает возможность корректировки цен на свою продукцию", — говорится в сообщении пресс-службы российского автогиганта.АвтоВАЗ сегодня предлагает семейства Granta (седан, универсал, хэтчбек и лифтбек) по цене от 456 000 до 666 000 рублей, Vesta (седан и универсал) ценой от 630 000 до 1 079 000 рублей, хэтчбек Xray (630-980 тысяч рублей), внедорожники Lada 4x4 (554-807 тысяч рублей), а также фургоны и универсалы Largus (от 616 000 до 873 000 рублей).Как вырастут цены — пока неясно, но в данном бюджетном сегменте даже повышение на несколько тысяч рублей воспринимается клиентами болезненно. Плановое подорожание вазовских автомобилей в январе 2020 года составило от 5 000 до 23 000 рублей, и новый виток цен может вполне вписаться в этот диапазон. Кроме того, АвтоВАЗ в росте цен будет сдерживать и спад продаж. Так, в феврале продажи вазовских машин упали на 7%, а по итогам двух месяцев 2020 года — на 4% (46 792 штуки), пишет "Автостат".К пересмотру цен готовятся и в Renault, о чем компания также сообщила официально."Renault внимательно следит за развитием макроэкономической ситуации — снижением цен на нефть, колебаниями курса рубля и стоимости сырья. Renault является высоколокализованным производителем в России, но, несмотря на это, мы подвержены влиянию цен на сырье и продукцию некоторых субпоставщиков, номинированных в евро или долларах США. Исходя из развития ситуации, компания рассматривает возможность корректировки цен на свою продукцию", — сообщает компания.Кроме того, в Renault выразили надежду на "расширенные меры поддержки автомобильного рынка со стороны российского правительства для смягчения последствий этой ситуации".С января автомобили Renault 2020 года выпуска уже подорожали в среднем на 2,4%.