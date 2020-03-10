Банк России предоставит банкам регуляторные послабления по кредитам для компаний из отраслей, которые пострадали от распространения коронавируса.

Банк России предоставит банкам регуляторные послабления по кредитам для компаний из отраслей, которые пострадали от распространения коронавируса.В частности, ЦБ примет следующие меры:- предоставит банкам возможность до 30 сентября не ухудшать оценку качества обслуживания долга вне зависимости от оценки финансового положения заемщика в области туризма и транспорта по кредитам, реструктурированным в связи с сокращением доходов заемщика из-за распространения коронавируса;- предоставит банкам возможность до 30 сентября не ухудшать оценку финансового положения заемщика в области туризма и транспорта для создания резервов под потери, если изменение финансового положения заемщика вызваны распространением коронавируса;- введет до 30 сентября пониженный коэффициент риска в размере 70% для номинированных в рублях кредитных требований к организациям, производящим лекарства и медтехнику;- снизит до 30 сентября до нуля надбавки к коэффициентам риска по валютным кредитам для организаций, которые производят лекарства и медтехнику.