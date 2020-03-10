Ответная игра 1/8 финала Лиги чемпионов между испанской Барселоной и итальянским Наполи, которая состоится в столице Каталонии 18 марта, будет закрыта для зрителей из-за коронавируса. Об этом объявил официальный Twitter сине-гранатовых.

Ответная игра 1/8 финала Лиги чемпионов между испанской "Барселоной" и итальянским "Наполи", которая состоится в столице Каталонии 18 марта, будет закрыта для зрителей из-за коронавируса. Об этом объявил официальный Twitter "сине-гранатовых".Напомним, что в первом матче, прошедшем в Неаполе,команды не сумели выявить победителя. Игра завершилась со счетом 1:1.Ранее стало известно, что также при пустых трибунах пройдут ответные встречи 1/8 финала Лиги чемпионов "Валенсия" – "Аталанта" и "ПСЖ" – "Боруссия" (Дортмунд).