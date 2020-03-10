Обвал мировых цен на нефть не порадует российских автомобилистов: бензин от этого если где и подешевеет, то не в России. Вызвано это особенностями регулирования российской отрасли.

Обвал мировых цен на нефть не порадует российских автомобилистов: бензин от этого в России дешевле не станет. Вызвано это особенностями регулирования отрасли.Всего за ночь 9 марта котировки цен на нефть Brent упали на 30% - до $31 за баррель. И, по мнению аналитиков, это не предел, и дальше цена может упасть и до $20 за бочку, пишет РБК.Обвал мировых нефтяных цен произошел не только из-за коронавируса, но и из-за срыва сделки ОПЕК по сокращению добычи. Ситуацию усугубило и то, что Саудовская Аравия, один из крупнейших мировых поставщиков нефти с низкой себестоимостью, начала ценовую войну с конкурентами.Европейцам, где цена бензина привязана к стоимости нефти, это только на руку - цена топлива там уже упала. Так, на оптовом рынке 6 марта тонна аналогичного АИ-95 бензина стоила почти $468, а уже 9 марта она подешевела до почти $355.Оптовые цены в России упали куда меньше - примерно на 4,4-4,9%. Тонна бензина АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже 10 марта подешевела до 44,2 тыс. рублей, АИ-95 - до 45,7 тыс. рублей. Откуда такой перекос "у нас" и "у них"?В 2018 году российское правительство запустило так называемый демпфер - сумма в 65-68% расчетной премии, которую нефтяники получают при продаже топлива на внутреннем или экспортном рынке. Заработав на внутреннем рынке больше, чем за рубежом, нефтяники перечисляют часть этой премии (демпфер) в бюджет. Если за рубежом бензин дороже, государство, наоборот, платит компаниям часть компенсации за то, что они сдерживают цены на внутреннем рынке и недополучают доходы.Сейчас из-за обвала цен на нефть заработки нефтяников в России вырастут, но снижать цены они не смогут, так как доходами придется поделиться с государством. Из-за особенностей демпфера розничные цены на бензин и дизтопливо могут только расти, вне зависимости от мировых цен на нефть и нефтепродукты, считают источники издания.Впрочем, аналитики сходятся во мнении, что правительство удержит цены на бензин. О сохранении стабильных цен на уровне инфляции заявил и министр энергетики Александр Новак."Правительством был создан очень эффективный инструмент в середине 2018 года, который эффективно работает уже полтора года. Он позволяет сглаживать те колебания, которые происходят на мировых рынках, и нивелировать изменение цен на мировых рынках как в сторону увеличения, так и в сторону снижения", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".