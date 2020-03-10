Английский Челси заключил контракт с 16-летним финским полузащитником ХИКа Джимми Тауриайненом. Ранее молодой футболист прошел просмотр в лондонской команде, к академии которой присоединится лишь летом.

Английский "Челси" заключил контракт с 16-летним финским полузащитником "ХИКа" Джимми Тауриайненом. Ранее молодой футболист прошел просмотр в лондонской команде, к академии которой присоединится лишь летом."Я рад подписать контракт с "Челси", – Тауриайнен в Instagram. – Для меня большая честь надеть форму лондонцев этим летом. Спасибо всем, кто поддерживал меня".Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от jimitauriainen_ (@jimitauriainen_) 9 Мар 2020 в 10:24 PDTНапомним, "Челси" после 29 игра английской премьер-лиги занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 48 очков. В следующем туре чемпионата Англии подопечные Фрэнка Лэмпарда в субботу, 14 марта, на выезде сыграют с "Астон Виллой".