Международная федерация тяжелой атлетики приняла решение изменить дату проведения чемпионата Европы, который должен был пройти в Москве с 13 по 21 апреля. Причиной переноса соревнований является угроза распространения коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Международная федерация тяжелой атлетики приняла решение изменить дату проведения чемпионата Европы, который должен был пройти в Москве с 13 по 21 апреля. Причиной переноса соревнований является угроза распространения коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба организации.Теперь европейское первенство по тяжелой атлетике в России должно пройти с 13 по 21 июня. Однако это еще не окончательное решение.Напомним, что на чемпионате Европы в Москве будут разыграны 20 комплектов наград в соревнованиях у мужчин и женщин.