Спортсменка из Петербурга получила тяжелую травму во время катания в горах Сочи. ЧП произошло на одном из горнолыжных курортов в Красной Поляне, передают Вести Сочи со ссылкой на Невские Новости.

Спортсменка из Петербурга получила тяжелую травму во время катания в горах Сочи. ЧП произошло на одном из горнолыжных курортов в Красной Поляне накануне, передают "Вести Сочи" со ссылкой на "Невские Новости".При катании на лыжах женщина упала, серьезно травмировав позвоночник и другие части тела. 36-летнюю спортсменку экстренно госпитализировали на самолете санавиации в реанимационное отделение петербургского научно-исследовательского института скорой помощи имени Джанелидзе.На данный момент состояние пациентки оценивается как тяжелое. Известно, что пострадавшая профессионально занимается фехтованием и другими экстремальными видами спорта.