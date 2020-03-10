Важнейшие политические новости 10 марта весь день поступали из Государственной думы. Здесь проходило второе, основное, чтение инициированных президентом поправок к Конституции. Обсуждение получилось подробным и временами эмоциональным. А главное, ряд депутатов и даже лидеров фракций выступили с новыми предложениями. Одно и них - о досрочных выборах в Думу.

Важнейшие политические новости 10 марта весь день поступали из Государственной думы. Здесь проходило второе, основное, чтение инициированных президентом поправок к Конституции. Обсуждение получилось подробным и временами эмоциональным. А главное, ряд депутатов и даже лидеров фракций выступили с новыми предложениями. Одно и них — о досрочных выборах в Думу. И еще одно изменение в Основной закон прозвучало из уст Валентины Терешковой, предложившей не ограничивать действующего главу государства в праве идти на выборы после того, как будут приняты новые поправки к Конституции. Серьезность поднятых вопросов заставила Думу прерваться, а затем на Охотный ряд приехал Владимир Путин. Президент ответил на предложения парламентариев и поделился собственным мнением на изменения в Конституции в целом.По итогам заседания президентский законопроект о внесении поправок в Конституцию был принят во втором чтении. Депутаты поддержали в том числе и поправку Валентины Терешковой, дающую право действующему президенту переизбираться на свой пост после вступления в силу изменений в основной закон. Кроме того, утвержден регламент общероссийского голосования по поправкам: они будут считаться одобренными, если их поддержат более половины граждан, принявших участие в голосовании.Обычно перед заседанием выходят к прессе лидеры фракций, но сегодня микрофоны стоят у пустующей кафедры. Все заранее в зале: слишком важная тема обсуждения. И первый же выступающий, депутат Александр Карелин, предлагает: после изменения Конституции парламент должен объявить о самороспуске."Конституция, изменения, за которые мы сегодня будем голосовать, дает нам большие полномочия. Очевидно, что президент предлагает усилить роль партий. Усилить роль большинства через представительство в парламенте, в Совете Федерации. Поэтому я считаю, что было бы честным провести новые выборы под такие новые возможности", — предложил Александр Карелин.Началась дискуссия, во время которой коммунисты поспешили заявить, что они категорически против."Мы должны десять раз взвесить, прежде чем принимать решение. Я к Карелину с большим уважением отношусь, как к человеку и спортсмену, — оговорился лидер КПРФ Геннадий Зюганов, — но параллельно разваливать три ветви власти могут только те, кто собирается посадить и посеять смуту в стране, и полностью подчинить ее анархии, которая сейчас гуляет по многим площадям и улицам".Путин КПРФ услышал, сказав, что в этом вопросе нужна единогласная позиция всех фракций. А из четырех — три были за досрочные выборы."Я хотел бы ответить на инициативу Карелина, — начал руководитель фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Сергей Миронов. — Я разу хочу сказать: наша фракция поддержит это предложение. И вот почему — я абсолютно убежден, что необходимо заканчивать с монополией любой партией и прежде всего с монополией "Единой России" в Госдуме. Поэтому мы будем "за" досрочное голосование"."Я призываю депутатов всех фракций проголосовать за то, чтобы предложенные изменения в Конституцию Российской Федерации и эти предложения, которые сегодня мы обсуждаем, решали граждане Российской Федерации, именно в ходе всенародного голосования", — выступил с инициативой руководитель фракции "Единая Россия" в Думе Сергей Неверов.Уже после выступления Путина фракции согласились с президентом: досрочные выборы могли быть возможны, но не сейчас. Объясняли коллеги и причину протестов КПРФ."Они считают, что нынешний созыв Государственной Думы должен, несмотря на изменения, доработать до конца своих полномочий. Они не хотят проведения досрочных выборов, ну, возможно, не ощущают себя к этому готовыми", — пояснил депутат Андрей Исаев."Коммунисты заняли такую позицию потому, что они боятся идти на выборы, не зависимо от того, состоятся они в 2020 или 2021 году. Следующие выборы будут более конкурентными, — заявляет депутат Александр Хинштейн. – На этих выборах не будет так называемых "договорных матчей". Во всех 225 одномандатных округах "Единая Россия" выставит своих кандидатов. Это будут максимально сильные кандидаты и максимально ответственные".Задача поправок в Конституцию, напоминали депутаты, сделать страну сильнее. Именно в этом контексте сначала Владимир Жириновский предложил изменить процедуру выборов президента."Надо выбирать президента на заседании Государственного совета. А его сформировать: и от Госдумы будут представители, от Совета Федерации, от правительства, от науки, от общественности. Ну, человек 40-50 собрать туда самых авторитетных людей. И они в течение нескольких часов изберут президента", — считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.Путин напомнил, что реализация такой идеи приведет страну к двоевластию. То есть, к ослаблению. Этого нельзя допустить, заявила Валентина Терешкова."В любом прорывном развитии, а наша страна выбрала именно этот путь, надо предусмотреть надежную страховку, — заявила первая женщина-космонавт. — И такой страховкой, в этом я уверена на сто процентов, может быть сильная президентская власть и нравственный, моральный авторитет лидера, который занимает этот пост. Поэтому все варианты возможных изменений, которые сейчас обсуждаются в обществе, на открытых площадках, да и просто, как говорится, на кухнях — это разговоры о Владимире Владимировиче Путине. И нечего здесь лукавить и мудрить: людей волнует, даже тревожит, что будет после 2024 года. И я понимаю почему. Вопрос ведь не просто о должности главы государства, но и о человеке, которому доверяют, который в сложнейших обстоятельствах принимал решения и отвечал за них, на которого люди привыкли рассчитывать и полагаться. Вопрос-то, на самом деле, стоит не о нем, а о нас — гражданах России и о ее будущем. А если так, то зачем крутить и мудрить, зачем городить какие-то искусственные конструкции? Надо все честно, открыто, публично предусмотреть или вообще убрать ограничения по числу президентских сроков из Конституции. Или, если этого потребует ситуация, и самое главное, если этого захотят люди, заложить в законе возможность для действующего президента вновь избираться на эту должность, уже в соответствии с обновленной Конституцией. Причем, мы ничего не предопределяем заранее. Я, да и вы тоже, никто не знает, что будет в 2024 году, какова будет ситуация, потребуется ли в принципе воспользоваться этой возможностью, тем более, я не знаю, готов ли будет сам Владимир Владимирович Путин участвовать в этих выборах? Но, что я точно знаю, так это само наличие такой возможности для действующего президента. Но, что я точно знаю, так это само наличие такой возможности для действующего президента, учитывая его мощнейший авторитет, это стабилизирующий фактор для нашего общества, для развития страны, для проведения преобразований, это гарантия устойчивости, как внутри страны, так и у ее внешнего контура. Причем, если мы примем это решение, такие гарантии будут уже сейчас работать. Это, в том числе, остановит, охладит пыл тех, кто уже пытается интриговать, раскачивать ситуацию. Повторю, мы должны быть надежно застрахованы от подобных рисков, от разного рода авантюр и политиканства".Далее Валентина Терешкова, которая входит в рабочую группу по подготовке предложений в несении поправок в российскую Конституцию, продолжила:"Вы что думаете, Путин не видит этих рисков? Конечно, видит и знает гораздо больше нас с вами о тех угрозах для стабильного развития России, которые носят и внешний и внутренний характер. И хорошо понимает свою личную ответственность за то, чтобы таких угроз не допустить в будущем. Но он не такой человек, который будет ставить вопрос о себе лично, а мы должны обязательно этот вопрос ставить, а решать будет народ. Поэтому, повторю, предлагаю либо снять ограничения президентских сроков, либо записать в одной из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции, действующий президент, как и любой другой гражданин, имеет право избираться на пост главы государства. Мы здесь не решаем ни за действующего президента, ни за граждан России. Но мы должны предусмотреть для людей такую возможность, а люди — это народ России, примут окончательное решение, у них должна быть эта возможность"."Поправка, которую озвучила Валентина Владимировна, требует, во-первых, консультации с действующим президентом, потому что о нем речь, и правильно было бы спросить его мнение. Также правильно будет провести консультации с руководителями действующих фракций", — после этого предложил председатель Госдумы России Вячеслав Володин.Лидеры фракций проводят закрытые консультации. А через полтора часа в сессионный зал приходит президент. Из его речи понятно, что глава государства внимательно следил за дискуссией. Текст его выступления во многом написан от руки. Путин не соглашается, что нужно менять Конституцию под действующего президента, увеличивать количество сроков пребывания у власти. Он предлагает, чтобы Конституционный суд оценил инициативу Терешковой о том, что в 2024 году возможность баллотироваться в президенты была у каждого жителя страны, никогда не имевшего иностранного гражданства и банковских счетов за рубежом, старше 35 лет, 10 из которых он прожил в России. В том числе — и у Владимира Путина. Депутаты напоминают: особенно сейчас России нужен сильный лидер."Коронавирус против кого? Против нас! – заявляет Жириновский. — И нефтяные цены обрушивают против нас! Они нас травят коронавирусом, останавливают наши потоки нефти и газа. В военном отношении они трусы. И надо, может, где-то пригрозить, где-то жестко поставить их на место. И сказать им, что мы долго терпеть это не будем!"Председатель комитета по госстроительству Павел Крашенинников представляет поправки депутатам, напоминая, как изменится структура власти."Нам кажется принципиальным то, что институты власти начнут работать более публично. Именно утверждение в Госдуме и консультации в Совете Федерации кабинета министров, мне кажется, что они как раз обеспечивают такую прозрачность, и не дают возможности каких-то уникальных ситуаций, о которых никто даже и предполагать не мог", — заявляет Павел Крашенинников.В этом же самом законопроекте — подробно и о дальнейшей процедуре. Все поправки в Конституцию вступят в силу лишь после общероссийского голосования, которое назначено на 22 апреля.В итоге поправки принимают большинством голосов. "Против" только коммунисты.11 марта — заключительное чтение, оно больше носит технический характер. Потом законопроект проходит Совет Федерации и одобрение региональных парламентов. И останется только ждать, когда свое мнение о новой редакции Конституции выскажут граждане страны: президент считает, что это обязательное условие всех изменений.