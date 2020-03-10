10.03.2020

2020-03-10 19:50:05

Депутат Госдумы от Владимирской области Игорь Игошин готов к досрочным выборам

В Госдуме сегодня во втором чтении обсуждали поправки в Конституцию Российской федерации. Депутат Игорь Игошин прокомментировал итоги заседания «Вестям». По его словам эти изменения закрепляют основные ценности Российского общества, такие как отношение к семье, детям, социальные гарантии, незыблемость языка и территорий. Напомним, что сегодня в заседании принял участие Президент страны Владимир Путин. Он согласился с предложением Валентины Терешковой об обнулении президентских сроков, с одним важным условием - это решение должно быть принято Конституционным судом. Ещё одно предложение депутатов - о досрочных выборах в Госдуму, Президент счёл нецелесообразным. Игорь Игошин считает, тем не менее, что уже завтра депутаты могут вернуться к обсуждению этого вопроса.

- Это всего лишь проект, который будет подтвержден общенародным голосованием и Конституционным судом. И только после этого вступит в силу. По большому счету, идет речь о том, чтобы прописать в Конституции те принципы, согласно которым живет страна на сегодняшний день. Какие-то уже прописаны в Конституции, а какие-то нет. В 93 году, когда Конституция РФ принималась, был острый момент, в первую очередь тогда обратили внимание на четкое описание структуры управления государством, но базовые ценности, по которым живет наше общество, ценности традиционные семейные, ценности воспитания детей, социальные гарантии, гарантии индексации всех социальных обязательств, включая пенсии и т.д.. Это в Конституции закреплено не было.

Конечно, сегодня развернулась дискуссия о возможности действующего Президента Владимира Путина после того, как Конституция будет скорректирована всенародным голосованием, баллотироваться заново, как бы начиная с нуля. Сегодня и Президент высказался очень осторожно, важна конституционность нормы. И Конституционный суд свое слово скажет, и люди на всенародном голосовании выразят свое мнение.

Второй момент, Президент высказался по досрочным выборам в Госдуму. Поправку инициировал представитель «Единой России» Александр Карелин. Фракция КПРФ против досрочных выборов. Президент сформулировал, что если нет единства в Государственной Думе, то в случае отсутствия общего понимания, то нет смысла идти на это решение. Авторитет Президента очень высокий, в итоге на этом решении Госдума остановилась. Я не исключаю, что завтра лидеры фракций обсудят этот вопрос. Я считаю, что каждый депутат всегда должен быть готов к перевыборам.

