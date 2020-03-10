В ходе второго чтения законопроекта о поправках к Конституции будет рассмотрено предложение депутата от фракции Единая Россия Александра Карелина о выборах в Госдуму. Об этом сообщает официальный сайт нижней палаты.

В ходе второго чтения законопроекта о поправках к Конституции будет рассмотрено предложение депутата от фракции "Единая Россия" Александра Карелина о выборах в Госдуму. Об этом сообщает официальный сайт нижней палаты."Конституция, изменения, за которые мы будем голосовать,дает нам большие полномочия, президент предлагает увеличить роль партий. Ясчитаю, что было бы честно провести новые выборы под наши новые возможности", —сказал законодатель на пленарном заседании.Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский заявил, чтовыборы в Госдуму могут пройти в сентябре текущего года.Напомним, что во вторник, 10 марта, Госдума рассматривает вовтором чтении поправки к Конституции. В профильный комитет нижней палаты по госстроительствуи законодательству поступило 387 поправок, 200 из них предложены к принятию. Втретью главу основного закона, регулирующую вопросы федеративного устройства,вносится 47 поправок, в четвертую, регулирующую полномочия президента, – 20.Кроме того, 32 поправки вносятся в главу о Федеральномсобрании, 25 – в главу о правительстве, столько же – в главу о судебной властии прокуратуре. Еще 12 поправок предлагается к главе о местном самоуправлении.