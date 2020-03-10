10.03.2020

2020-03-10 10:50:09

Дети и пенсионеры эвакуированы во Владимирской области из-за паводка

В деревне Мостищево Александровского района спасателям пришлось эвакуировать целую деревню.

20 человек, включая детей и пенсионеров оказались отрезаны от суши после того, как уровень воды в реке Кубрь поднялся и затопил мост – единственную связующую дорогу с «большой» землей, сообщает владимирский телеграмм-канал. Деревню затапливает уже не первый год, и жители неоднократно обращались в администрацию района и области с просьбой решить проблему. Но мост и ныне там