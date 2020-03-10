Брюс Дикинсон приедет с Москву с шоу в поддержку автобиографической книги Для чего эта кнопка?. Попасть на него вы сможете совершенно бесплатно с помощью Дни.ру.

Брюс Дикинсон приедет с Москву с шоу в поддержку автобиографической книги "Для чего эта кнопка?". Попасть на него вы сможете совершенно бесплатно с помощью "Дни.ру".Брюс Дикинсон один из самых легендарных музыкантов на планете. Вот уже много лет он выступает в составе всемирно известной британской хэви-метал группы IRON MAIDEN."Шоу Дикинсона прошло прекрасно… он отличный рассказчик… непревзойденный шоумен, и это выступление – тому подтверждение. Для фанатов IRON MAIDEN, рока и метала, авиации или в целом историй жизни интересных личностей шоу Дикинсона обязательно рекомендовано к просмотру" – Overdrive, Мельбурн, АвстралияШоу будет проходить на английском языке. Специально для зрителей предусмотрена возможность синхронного перевода. Рекомендуется заранее забронировать персональное устройство с наушниками.Чтобы сходить на мероприятие, достаточно выполнить два простых условия:Подпишитесь на Instagram @Отметьте в комментариях аккаунты друзейПубликация от (@dniru) 10 Мар 2020 в 3:47 PDTБольше комментариев – больше шансов стать победителем! Напоминаем, что в прошлый раз разыгрывались билеты на Дмитрия Ланского!