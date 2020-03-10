В своей колонке для Times актриса Анджелина Джоли рассказала, что две ее дочери - 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло одна за другой перенесли сложные операции.

В своей колонке для издания Time актриса Анджелина Джоли рассказала, что две ее дочери — 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло одна за другой перенесли сложные операции.Она пояснила, что перед праздниками Шайло перенесла хирургическое вмешательство на бедре, операция прошла успешно, девочка уже выписана из больницы.Папарацци засняли актрису с детьми, приехавших в кино. Энджи помогала Шайло с костылями. Выглядела многодетная мама не очень лучезарно — вероятно, из-за переживаний за детей.Известно, что Брэд Питт тоже был в больнице. Из-за Захары месяц назад он даже не пришел на церемонию BAFTA.Анджелина не стала благодарить бывшего мужа, видимо, актриса окончательно вычеркнула его из своей жизни.Джоли поделилась с читателями радостью от того, что ее дети в тяжелые моменты оказывают друг другу поддержку."Я видела, как мои дочери заботятся друг о друге. Младшая дочь наблюдала за медсестрами, а потом уже сама помогала девочкам. Братья также поддерживали их своим присутствием в больнице, они такие милые. И я хочу сосредоточиться на моих дочерях и на всем, чему я научилась у них и других молодых девушек, которых я встречаю по всему миру", — пишет Джоли.