По информации финансового института развития, на десять крупнейших компаний в стране приходится 20% строительства.

Всего в России сейчас строится 101 миллион кв. м жилья, сообщает ДОМ.РФ со ссылкой на данные Единой информационной системы жилищного строительства. При этом на долю десяти лидеров приходится пятая часть от общего объема — 19,7 миллиона кв. м. Это, как отмечают в финансовом институте, говорит о низком уровне концентрации деятельности девелоперов в России. "Для сравнения, в банковском секторе на топ-10 кредитных организаций приходится более 70% всех активов", — отмечают аналитики организации.Возглавляет список группа компаний ПИК, на долю которой приходится 7% всего строящегося жилья площадью 6,6 миллиона кв. м. В тройку лидеров также входят "Группа ЛСР" с долей в 3% (3,2 миллиона кв. м) и SETL Group с аналогичной долей в 3% (2,6 миллиона кв. м).В топ-10 также входят "Инград" (1,254 миллиона кв. м), "Самолет" (1,139 миллиона кв. м), "Югстройимпериал" (1,121 миллиона кв. м), "Югстройинвест" (1,074 миллиона кв. м), "Гранель" (973 тысячи кв. м), "Спецстройкубань" (923 тысячи кв. м), "Главстрой" (тысяча кв. м).При этом бизнес трех крупнейших застройщиков сконцентрирован в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Свердловской области, отмечают в ДОМ.РФ. В этих регионах строится 40% от всего возводящегося в России жилья — 41,5 миллиона кв. м."Ни в одном из данных регионов, за исключением Санкт-Петербурга, доля лидеров строительного рынка не превышает 25%. В Москве на них в совокупности приходится 24% строящегося жилья (общий объем стройки – 15,3 миллиона кв. м), в Московской области – 20% (при общем объеме – 11,3 миллиона кв. м), в Санкт-Петербурге – 44% (общий объем – 11,8 миллиона кв. м) и в Свердловской области – 14% (общий объем – 3,1 миллиона кв. м)", — отмечают в ДОМ.РФ.В финансовом институте развития напоминают, что в отрасли сейчас происходят большие перемены: с 1 июля 2019 года изменились условия финансирования девелоперских проектов. Теперь привлечение средств дольщиков возможно только через эскроу-счета. По информации ДОМ.РФ, в сегменте крупных, средних и малых девелоперов уровень проникновения таких счетов составляет 29-31%. Исключением стали системообразующие застройщики, получившие льготные критерии для сохранения возможности завершения строительства по старым правилам.