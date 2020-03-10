В нижней палате парламента началось рассмотрение во втором чтении законопроекта о поправках к Конституции. Окончательное, третье чтение может пройти 11 марта, после чего документ будет передан в Совет Федерации.
В нижней палате парламента началось рассмотрение во втором чтении законопроекта о поправках к Конституции. Окончательное, третье чтение может пройти 11 марта, после чего документ будет передан в Совет Федерации.
Ко второму чтению в профильный думский комитет по
госстроительству и законодательству поступило 387 поправок, из них 200
предложено к принятию. В третью главу основного закона, касающуюся
вопросов федеративного устройства, вносится 47 поправок, в четвертую,
регулирующую полномочия президента, – 20.
Кроме того, 32 поправки вносятся в главу о Федеральном
собрании, 25 – в главу о правительстве, столько же – в главу о
судебной власти и прокуратуре. Еще 12 поправок предлагается к главе о местном
самоуправлении.
Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании
фракции "Единая Россия", президентские поправки в основной закон
наполняют норму о социальных обязательствах государства конкретным содержанием.
"Речь идет о минимальном размере оплаты труда, который не может быть ниже
прожиточного минимума. Это также обязательная индексация пенсий, которая должна
ежегодно проводиться", – напомнил председатель нижней палаты.
Планируется, что третье чтение законопроекта пройдет 11
марта. После этого документ будет направлен в Совет Федерации. Общероссийское
голосование по планируется провести 22 апреля. Только
после этого закон будет подписан президентом.