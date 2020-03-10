В нижней палате парламента началось рассмотрение во втором чтении законопроекта о поправках к Конституции. Окончательное, третье чтение может пройти 11 марта, после чего документ будет передан в Совет Федерации.

В нижней палате парламента началось рассмотрение во втором чтении законопроекта о поправках к Конституции. Окончательное, третье чтение может пройти 11 марта, после чего документ будет передан в Совет Федерации.Ко второму чтению в профильный думский комитет погосстроительству и законодательству поступило 387 поправок, из них 200предложено к принятию. В третью главу основного закона, касающуюсявопросов федеративного устройства, вносится 47 поправок, в четвертую,регулирующую полномочия президента, – 20.Кроме того, 32 поправки вносятся в главу о Федеральномсобрании, 25 – в главу о правительстве, столько же – в главу осудебной власти и прокуратуре. Еще 12 поправок предлагается к главе о местномсамоуправлении.Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседаниифракции "Единая Россия", президентские поправки в основной законнаполняют норму о социальных обязательствах государства конкретным содержанием."Речь идет о минимальном размере оплаты труда, который не может быть нижепрожиточного минимума. Это также обязательная индексация пенсий, которая должнаежегодно проводиться", – напомнил председатель нижней палаты.Планируется, что третье чтение законопроекта пройдет 11марта. После этого документ будет направлен в Совет Федерации. Общероссийскоеголосование по планируется провести 22 апреля. Толькопосле этого закон будет подписан президентом.