Турция уничтожила в сирийском Идлибе восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов ПВО Панцирь, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Турция уничтожила в сирийском Идлибе восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов ПВО "Панцирь", заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган."Сейчас в Идлибе есть "Панцири". Мы уничтожили восемь "Панцирей" в Идлибе с помощью наших беспилотников. Стоимость "Панцирей" очень высока, это важные системы ПВО", — отметил Эрдоган, сообщает РИА "Новости".В минувший четверг в Москве состоялась встреча президента Владимира Путина с Эрдоганом в связи с обострением обстановки в Идлибе. Стороны приняли совместное заявление, подтвердили приверженность "астанинскому" формату и объявили о введении режима прекращения огня в Идлибе. Россия и Турция договорились о совместном патрулировании сирийской дороги М4, которая находится под контролем боевиков.Обстановка в Идлибе обострилась после того, как террористы "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещена в России) начали 27 февраля крупномасштабное наступление на сирийские правительственные войска, которые открыли ответный огонь. По сведениям Минобороны России, обстрелу подверглись и турецкие военные, затесавшиеся в ряды террористов.Госдеп США заявил, что Америка поддерживает Турцию как союзника по НАТО и "рассматривают варианты, как лучше поддержать Турцию в этом кризисе".