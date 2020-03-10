Эвакуация омской яхты Сибирь благополучно завершилась в минувшие выходные. Спасателем судна стало научно-исследовательское судно Академик Трешников. Сейчас весь экипаж находится на его борту, сообщает ГТРК Иртыш.

Эвакуация омской яхты "Сибирь" благополучно завершилась в минувшие выходные. Спасателем судна стало научно-исследовательское судно "Академик Трешников". Сейчас весь экипаж находится на его борту, сообщает ГТРК "Иртыш".Как известно, парусник "Сибирь" совершает кругосветное путешествие. Посвящено оно 200-летию открытия самого южного континента Земли — Антарктиде. Белого материка первыми достигла экспедиция русских мореплавателей Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева. Планируется, что яхта завершит плавание осенью 2020 года — в России он объявлен Годом Антарктиды.Из-за тяжелых погодных условий яхта стала терпеть бедствие в начале марта. Шторм заставил парусник задержаться в проливе Дрейка. Капитан яхты попросил о помощи омского губернатора. В результате на помощь паруснику вышел "Академик Трешников". Он доставит экипаж яхты в Монтевидео, а уже оттуда путешественники планируют отправиться обратно в Омск.Писатель Алексей Декельбаум провел на паруснике 15 дней. Рассказ о путешествии здесь.