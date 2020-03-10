Федеральная антимонопольная служба признала недостоверной рекламу Арбидола как средства для лечения коронавируса.
Федеральная антимонопольная служба признала недостоверной рекламу "Арбидола" как средства для лечения коронавируса.
Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировали в самом ведомстве.
Отмечается, что такое решение комиссия ФАС приняла 10 марта 2020 года, придя к выводу, что реклама препарата в эфире ряда отечественных радиостанции нарушает закон о рекламе.
По мнению заместителя главы Федеральной антимонопольной службы Андрея Кашеварова, реклама "Арбидола" вышла за рамки инструкции по применению препарата, в которой отсутствовало указание на то, что лекарство помогает при лечении коронавируса.
В результате ФАС выписал предписание по факту нарушения рекламодателю АО "Отисифарм" и передал материалы в судебные органы для возбуждения дела об административном нарушении с назначением штрафа, который в подобном случае составляет от 200 до 500 тысяч рублей.