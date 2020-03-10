10.03.2020

2020-03-10 19:50:06

Фестиваль фатьяновской песни в Коврове станет ежегодным

Первый фестиваль Фатьяновской песни прошел в Ковровской Государственной технологической академии. В нем приняли участие внучка Алексея Фатьянова - Анна Китина и внук композитора Бориса Мокроусова - Максим Мокроусов.

Любимые песни мам и бабушек в современной, молодежной обработке. В Коврове прошел первый фестиваль Фатьяновской песни в двухдневном формате. Музыкальные произведения, стихи, интересные лекции. Многие факты из жизни Алексея Фатьянова станут открытием, уверена внучка поэта Анна Китина.

Анна Китина, внучка Алексея Фатьянова: «Мой дед жил в такое время, когда многие люди посвящали, ну немножко как поклонничество, свое творчество нашим вождям. У Алексея Ивановича тоже есть такие стихи, но самое главное для него, такой лейтмотив его стихов это, конечно, любовь. С самого начала, с 14 лет, это была любовь к женщине, любовь к маме».

Фестиваль приурочен ко дню рождения Алексея Ивановича, задача - рассказать молодежи о творчестве земляка. Организаторы - Ковровская технологическая академия и профсоюзная организация студентов КГТА - запустили флешмоб - «Читаем любимые стихи Алексея Фатьянова», в нем приняли участие около 70 школьников и студентов города воинской славы.

Ксения Кузнецова, участница флешмоба «Читаем любимые стихт Алексея Фатьянова»: «Его стихотворения, его песни проникнуты патриотизмом и наставляют молодежь на путь правильный».

Композитор Борис Мокроусов и Алексей Фатьянов прошли войну. Но в их песнях нет победных тактов, они наполнены грустью и болью. «Соловьи, не тревожьте солдат», «Где же вы теперь, друзья-однополчане». Эти песни - кусочек эпохи, а молодое поколение должно знать историю, считает ректор КГТА Елена Лаврищева.

Елена Лаврищева, ректор КГТА: «Цель понятна - это популяризация нашего земляка, его творчества среди молодежи. Это цель. Воспитание патриотики среди молодежи, в год, особенно, 75-летия нашей победы, самое основное значение и смысл, которые мы вкладываем в этот проект».

Проект Ковровской технической академии получил президентский грант, теперь фестиваль обещают сделать ежегодным. Организаторы надеются, что идею Фатьяновских праздников подхватят и в других вузах области. Их важно проводить именно на базе учебных заведений, чтобы молодежь знала и гордилась творчеством земляков.

Ольга Павловская, Иль Хлудов

«Вести-Владимир»