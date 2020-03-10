Весной и летом 2020 года финские силы обороны проведут эксперимент в трех воинских частях. Здесь в общих солдатских казармах будут размещены военнослужащие - мужчины и женщины в равной пропорции. Эксперимент стартует в апреле с военной академии офицеров-резервистов сухопутных сил Финляндии. Затем к эксперименту в июле примкнут бригады Карьяала и Кайнуу.

Весной и летом 2020 года финские силы обороны проведут эксперимент в трех воинских частях. Здесь в общих солдатских казармах будут размещены военнослужащие — мужчины и женщины в равной пропорции. Эксперимент стартует в апреле с военной академии офицеров-резервистов сухопутных сил Финляндии. Затем к эксперименту в июле примкнут бригады Карьяала и Кайнуу.Участие в эксперименте строго добровольное, подчеркивает "Интерфакс". А целью эксперимента станет сбор научно проверенной информации и наработка опыта совместного проживания в воинских разнополых военнослужащих.При этом туалеты, душевые и санитарно-бытовые помещения по-прежнему для женщин и мужчин будут раздельными.По закону от 1995 года, финские военнослужащие обоих полов могут жить в одном помещении только в особых случаях, например, на учениях. Однако финская армия решила продвигаться к равноправию полов.