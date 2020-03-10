Фонд Билла Гейтса и его жены Мелинды совместно с другими крупными благотворительными организациями выделят до $125 миллиона, чтобы помочь ускорить разработку методов лечения распространяющегося по всему миру коронавируса, который, по словам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), близок к масштабам пандемии, передает Reuters.

Фонд Билла Гейтса и его жены Мелинды совместно с другими крупными благотворительными организациями выделят до $125 миллиона, чтобы помочь ускорить разработку методов лечения распространяющегося по всему миру коронавируса, который, по словам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), близок к масштабам пандемии, передает Reuters.Инициатива по поиску лекарства от заболевания, получившая название COVID-19 Therapeutics Accelerator, будет включать изучения действия новых и повторно используемых препаратов, которые используются для лечения заболевших коронавирусом и другими вирусами, которые могут появиться в будущем.Кроме того, финансирование направлено на то, чтобы обеспечить лечение от вируса в бедных странах.На данный момент в мире не существует вакцины и других методов лечения COVID-19, заболевания, вызванного вирусом.Фонд Гейтсов и медицинская благотворительная организация Wellcome Trust внесут до $50 миллионов, а фонд Mastercard Impact выделил до $25 миллионов на первичные проекты.Финансирование фонда Гейтса является частью его обещания выделить $100 миллионов в ответ на вспышку коронавируса в мире, о чем он объявлял в феврале 2020 года."Вирусы, подобные COVID-19, быстро распространяются, но разработка вакцин и методов их лечения идет медленно", — сообщил в своем заявлении глава фонда Билла и Мелинды Гейтс Марк Сюзман.По его словам, для защиты мира от вспышек, подобных коронавирусу COVID-19, необходимо найти способ ускорить процесс исследования и разработки вакцины. В свою очередь политикам разных стран вместе с частными предпринимателями и благотворительными организациями нужно действовать быстро для финансирования этих процессов, отметил глава фонда.