Известная шведская фирма-производитель очень быстрых машин готова пойти по стопам своих основных конкурентов. Компания Bugatti уже успела отказаться от претензий на рекорд скорости, и то же самое хотят сделать в Koenigsegg – но все же оставить последнее слово за собой.

Известная шведская фирма-производитель очень быстрых машин готова пойти по стопам своих основных конкурентов. Компания Bugatti уже успела отказаться от претензий на рекорд скорости, и то же самое хотят сделать в Koenigsegg - но все же оставить последнее слово за собой.Гиперкар Jesko Absolut, построенный с прицелом на достижение максимальных скоростных показателей, дебютировал на прошлой неделе в рамках несосостоявшегося Женевского автосалона. Он заявлен как самая быстрая серийная модель Koenigsegg, и глава компании Кристиан фон Кенигсегг уже заявил, что по завершении его производства ничего более быстрого у фирмы не будет.Как сообщает Carscoops, сделанного уже более, чем достаточно, и особого желания продолжать бороться за абсолютные показатели у фирмы нет. По всей видимости, в Koenigsegg готовы начать осваивать некие новые рыночные ниши, как это уже было сделано с четырехместным гиперкаром Gemera.Однако, "абсолютному" Jesko еще предстоит высказаться: в Koenigsegg пока не озвучивали его максимальной скорости, хотя и рассчитывают, что тот преодолеет отметку в 500 км/ч - то есть, оставит за собой все самые быстрые Bugatti. Правда, этот рекорд еще предстоит поставить: сейчас в Koenigsegg раздумывают насчет места, где можно было бы организовать такой заезд и отводят на этот процесс от года до двух."Абсолют" отличается от донорской модели переработанной аэродинамикой - к примеру, удлиненную на 85 мм заднюю часть кузова венчает не привычное антикрыло, увеличивающее прижимную силу, а два продольных плавника, повышающих устойчивость на прямой. Силовой агрегат остался прежним: это способный развивать более 1600 л.с. пятилитровый V8 в паре с оригинальной роботизированной коробкой, специально разработанной инженерами Koenigsegg.