Российский велосипедист профессиональной команды Газпром-РусВело Дмитрий Страхов госпитализирован в столице Объединенных Арабских Эмиратов. Причиной стал положительный тест спортсмена на коронавирус. Вся наша команда находится в Абу-Даби на карантине.

Российский велосипедист профессиональной команды "Газпром-РусВело" Дмитрий Страхов госпитализирован в столице Объединенных Арабских Эмиратов. Причиной стал положительный тест спортсмена на коронавирус. Вся наша команда находится в Абу-Даби на карантине.Ранее сообщалось, что три велосипедиста из "РусВело" были госпитализированы в местных больницах для прохождения дополнительных тестов. Страхов перебрался из гостиницы, где заблокирована вся команда, в медучреждение вечером в воскресенье, 8 марта."После прохождения пятого теста в отеле мне сказали, что у меня позитивный результат на коронавирус и мне нужно отправиться в госпиталь, — цитирует слова Страхова официальный Instagram российской команды. – Результатов анализов я, правда, не видел".Посмотреть эту публикацию в Instagram Гонщик «Газпром-РусВело» Дмитрий Страхов госпитализирован в Абу-Даби с положительным тестом на коронавирус ⠀ Прошло 11 дней с момента, как российская команда была заблокирована в отеле в Абу-Даби в связи с распространением #covid19 ⠀ Три гонщика команды «Газпром-РусВело» были госпитализированы для прохождения дополнительных тестов. Дмитрий Страхов отправился в госпиталь в воскресенье вечером: ⠀ «После прохождения пятого теста в отеле мне сказали, что у меня позитивный результат на коронавирус и мне нужно отправиться в госпиталь. Результатов анализов я, правда, не видел. В госпитале провели дополнительные тесты, взяли анализ крови и обещали сообщить результаты в ближайшее время. Жду. Чувствую себя нормально, я соблюдал и продолжаю соблюдать все меры безопасности, надеюсь, что эта ситуация разрешится в скором времени» — Страхов. ⠀ #GazpromRusVelo #велоспорт #болеемзанаших #UAE #covid19 #coronavirus #мид #коронавирус #новостиспорта #cycling #ciclismo Публикация от Gazprom — RusVelo Cycling Team (@rusvelocycling) 10 Мар 2020 в 2:30 PDTПо словам спортсмена, в госпитале провели дополнительные тесты: "Взяли анализ крови и обещали сообщить результаты в ближайшее время. Жду. Чувствую себя нормально, я соблюдал и продолжаю соблюдать все меры безопасности, надеюсь, что эта ситуация разрешится в скором времени".