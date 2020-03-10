В нижней палате парламента прошлое второе чтение законопроекта о поправках в основной закон. На рассмотрение парламентариев поступило почти 400 предложений. Каждая из инициатив была внимательно изучена профильным комитетом по госстроительству и законодательству, а также экспертами-юристами, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
В нижней палате парламента прошлое второе чтение законопроекта о поправках в основной закон. На рассмотрение парламентариев поступило почти 400 предложений. Каждая из инициатив была внимательно изучена профильным комитетом по госстроительству и законодательству, а также экспертами-юристами, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Особо председатель нижней палаты отметил поправки,
инициированные президентом. Речь идет о минимальном размере оплаты труда,
обязательной ежегодной индексации пенсий. "Это все наполняет нормы
конкретным содержанием", – подчеркнул Володин.
Кроме того, поправки касаются вопросов федеративного
устройства, Федеральному собрания, правительства. Изменения вносятся и в
функционирование судебных органов, прокуратуры и местного самоуправления.
В ходе пленарного заседания на рассмотрение депутатов были
предложены две значимые поправки. Одна из них, за авторством Александра
Карелина, касалась выборов в Госдуму. Со второй инициативой выступила Валентина
Терешкова, которая предложила либо убрать ограничение на количество
президентских сроков, либо обнулить их для действующего главы государства после
принятия поправок к Конституции на общероссийском голосовании.
Президент лично прибыл на Охотный Ряд и выступил перед
парламентариями. Отмену ограничений на количество сроков он счел
нецелесообразным, но допустил вариант с обнулением. Однако соответствующее
решение должен одобрить Конституционный суд, уточнил глава государства.
Изменение Конституции давно назрело, подчеркнул Путин. По
его словам, поправки направлены на укрепление суверенитета и ценностей России,
на то, чтобы конкретизировать социальные гарантии граждан.
Третье, заключительное чтение законопроекта пройдет в среду,
11 марта. После этого документ направят на одобрение Совета Федерации. На 22
апреля запланировано общероссийское голосование. Президент подпишет закон лишь
в том случае, если граждане одобрят поправки.