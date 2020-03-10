В нижней палате парламента прошлое второе чтение законопроекта о поправках в основной закон. На рассмотрение парламентариев поступило почти 400 предложений. Каждая из инициатив была внимательно изучена профильным комитетом по госстроительству и законодательству, а также экспертами-юристами, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В нижней палате парламента прошлое второе чтение законопроекта о поправках в основной закон. На рассмотрение парламентариев поступило почти 400 предложений. Каждая из инициатив была внимательно изучена профильным комитетом по госстроительству и законодательству, а также экспертами-юристами, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.Особо председатель нижней палаты отметил поправки,инициированные президентом. Речь идет о минимальном размере оплаты труда,обязательной ежегодной индексации пенсий. "Это все наполняет нормыконкретным содержанием", – подчеркнул Володин.Кроме того, поправки касаются вопросов федеративногоустройства, Федеральному собрания, правительства. Изменения вносятся и вфункционирование судебных органов, прокуратуры и местного самоуправления.В ходе пленарного заседания на рассмотрение депутатов былипредложены две значимые поправки. Одна из них, за авторством АлександраКарелина, касалась выборов в Госдуму. Со второй инициативой выступила ВалентинаТерешкова, которая предложила либо убрать ограничение на количествопрезидентских сроков, либо обнулить их для действующего главы государства послепринятия поправок к Конституции на общероссийском голосовании.Президент лично прибыл на Охотный Ряд и выступил передпарламентариями. Отмену ограничений на количество сроков он счелнецелесообразным, но допустил вариант с обнулением. Однако соответствующеерешение должен одобрить Конституционный суд, уточнил глава государства.Изменение Конституции давно назрело, подчеркнул Путин. Поего словам, поправки направлены на укрепление суверенитета и ценностей России,на то, чтобы конкретизировать социальные гарантии граждан.Третье, заключительное чтение законопроекта пройдет в среду,11 марта. После этого документ направят на одобрение Совета Федерации. На 22апреля запланировано общероссийское голосование. Президент подпишет закон лишьв том случае, если граждане одобрят поправки.