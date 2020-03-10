Государственная дума одобрила во втором чтении поправку к Конституцию, в которой есть упоминание Бога. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что эта поправка не изменит светского характера Российской Федерации.

Государственная дума одобрила во втором чтении поправку к Конституцию, в которой есть упоминание Бога.В поправке говорится:"Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность развития российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство".С предложением включить слова о Боге в Основной закон выступил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Предстоятель призвал паству молиться об этом. Он напомнил, что в гимне страны есть строки "хранимая Богом родная земля".Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что эта поправка не изменит светского характера Российской Федерации. Омбудсмен Татьяна Москалькова сказала, что упоминание Бога в Конституции адресовано всем конфессиям и не ущемляет взгляды атеистов. Лидер коммунистов Геннадий Зюганов считает, что это соответствует нравственно-духовным основным ценностям нашей страны.