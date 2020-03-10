Инициативу депутата Единой России Александра Карелина о досрочных выборах Госдумы рассмотрят после подготовки.

Инициатива депутата "Единой России" Александра Карелина о досрочных выборах Госдумы будет рассмотрена незамедлительно, передает "Россия 24".Во вторник в начале заседания Карелин заявил, что "нужно провести досрочные выборы в Государственную Думу под новые полномочия, предложенные в Конституцию". По его словам, это было бы честно по отношению к избирателям.Спикер Вячеслав Володин ответил, что Карелин может оформить это предложение в виде поправки ко второму чтению проекта о Конституции. По словам Володина, она будет рассмотрена сегодня же.В поддержку этой инициативы выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский и руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов.При этом лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал досрочные выборы "нецелесообразными".