Илон Маск не уверен, что застанет при своей жизни момент, когда его космическая компания SpaceX выполнит свою основную миссию — доберется до Марса.

Илон Маск не уверен, что застанет при своей жизни момент, когда его космическая компания SpaceX выполнит свою основную миссию — доберется до Марса."Если мы не ускорим темпы прогресса, я точно умру до того, как мы отправимся на Марс, - сказал Маск на конференции Satellite 2020 в Вашингтоне. — Если 18 лет нужно, чтобы только подготовиться к выводу на орбиту первых людей, мы должны ускорить инновации, иначе, основываясь на прошлых тенденциях, я, определенно, уже умру к тому времени, как мы отправимся на Марс".В сентябре прошлого года Илон Маск уверял, что космический корабль Starship должен выйти на околоземную орбиту уже через полгода, а впоследствии полететь и на Марс. Всего Маск планирует около 10 беспилотных тест-полетов на орбиту и затем – с людьми: утверждает, что попытается сделать это уже в 2020 году. Видимо, в планы все же были внесены некоторые коррективы.Starship относится к ракетам многоразового использования. Высота составляет почти 50 м, масса с полной загрузкой топлива — 1400 тонн. Корабль сможет транспортировать до 100 человек в длительном полете и нести около 100 тонн полезного груза. У ракеты три подвижных двигателя, которые могут отклоняться на 15 градусов, и три статичных.Корпус сделан из нержавеющей стали. По прочности использованный там сорт стали не уступает композитным материалам, заверил Маск, а по стоимости — дешевле в 50 раз. При этом он достаточно легок и обладает необходимыми характеристиками термоустойчивости, чтобы выдержать многократные нагревы и охлаждения. Это также позволяет использовать довольно тонкий слой термозащитной плитки на поверхности.Для запуска корабля на орбиту создается новая ракета-носитель под названием Falcon Super Heavy длиной 68 м и диаметром 9 м.Эта ракета может оснащаться разными комбинациями двигателей марки Raptor, от 24 до 37 в зависимости от выполняемой задачи. В ходе презентации Маск завил, что его конечной целью является заселение человеком иных планет. Глава SpaceX не раз заявлял, что корабль такого типа будет использован для доставки на Марс 1 тыс. колонистов, которые будут создавать там первое поселение."Мы столкнулись с выбором, какое будущее хотите вы? Вы хотите, чтобы мы стали процветающей космической цивилизацией и находились в разных мирах и среди звезд? Или вы хотите быть ограничены Землей? Я выбираю первый вариант. Я надеюсь, вы согласны со мной. Принципиальный момент, который позволит нам стать космической цивилизацией, сделать космическое путешествие похожим на воздушное", — сказал Илон МаскРанее Маск обещал полеты к Луне и облеты ее на том же корабле с туристами на борту. Эти планы встретили дружную критику экспертов, большинство которых считают их фантастикой. С недоверием отнеслись к планам и в NASA. Глава космического агентства Джеймс Брайденстайн напомнил о проблемах с запуском пилотируемого корабля Dragon для доставки экипажей на МКС: этот запуск вынуждено переносили несколько раз.По словам Маска, Марс является идеальным "полигоном" для перехода человечества к жизни в космосе, и SpaceX планирует стать движущей силой в этой трансформации. У Марса в этом отношении, отмечает глава SpaceX, есть масса преимуществ. Во-первых, в прошлом он был похож на Землю, на нем есть запасы воды и газов, которые можно растопить и вернуть Марсу океаны и атмосферу. Текущий состав атмосферы Марса уже позволяет использовать ее для выращивания растений, если сжать воздух, содержащий два важнейших вещества для флоры – азот и углекислоту.Маск заявил недавно, что необходимо отправить на Красную планету тысячу кораблей с "миллионами тонн" витамина С, иначе люди там будут умирать "долго и мучительно". Для того чтобы жить на Марсе, "нам нужен самодостаточный город", сказал Илон Маск. Город на Марсе "должен выжить, если корабли снабженцев перестанут приходить с Земли по какой-либо причине", сказал глава SpaceX изданию Ars Technica.Маск провел сравнение с длительным морским путешествием: "Это все равно что сказать: "Ну... у нас было все, кроме витамина С". Ну замечательно! Теперь ты заболеешь цингой и умрешь — и болезненно, кстати. Это никуда не годится. Ты умрешь медленно и болезненно из-за недостатка витамина С. Поэтому мы должны убедиться, что витамин С есть на Марсе", — отметил миллиардер.Маск в январе писал в "Твиттере", что долговременной целью будет запуск многоразовых ракет SpaceX примерно три раза в день в среднем с полезной нагрузкой 100 тонн в каждом полете. Примерно 1 тысяча рейсов в год с грузом более 100 тонн в каждом полете. При таких темпах, теоретизирует Маск, каждая ракета Starship будет совершать около 1 тысячи полетов в год, выводя на орбиту в общей сложности 100 тысяч тонн груза.Маск планирует, что 1 тысяча космолетов может доставлять на Марс порядка 100 тысяч человек во время синхронизации вращения Марса относительно Земли каждые 26 месяцев.Глава Tesla и SpaceX обдумал и другие вещи. Так, Маск убежден, что на Марсе будет царить демократия, а жители сами будут принимать решения. При этом законов нужно меньше, и они должны быть проще, чем на Земле, уверен Маск.В фантазиях миллиардера люди будут жить под стеклянными куполами в домах с парками, где можно гулять без космического костюма. Продовольствие будет выращиваться на солнечных гидропонных фермах, расположенных либо под землей, либо в закрытом помещении.Маск теперь планирует отправить на Марс ракету с грузом к 2022 году, сообщается на сайте SpaceX. Вторая миссия, с грузом и экипажем, рассчитана на 2024 год. Маск все еще намерен отправить на Марс миллион человек. Сделать это миллиардер мечтает к 2050 году."Я, вероятно, уже умру к тому времени, когда на Марсе будут самодостаточные города. Но я бы хотел увидеть кучу кораблей, приземляющихся на Марс", — мечтает Илон Маск.