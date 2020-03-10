После того, как Международная федерация хоккея отменила очередной чемпионат мира среди женщин, который должен был состояться в Канаде, под вопросом и проведение мужского первенства в высшем дивизионе. Страна-организатор Швейцария входит в список опасных из-за коронавируса.

После того, как Международная федерация хоккея отменила очередной чемпионат мира среди женщин, который должен был состояться в Канаде, под вопросом и проведение мужского первенства в высшем дивизионе. Страна-организатор Швейцария входит в список опасных из-за коронавируса."IIHF отменила женский чемпионат мира, — констатирует, в частности президент федерации хоккея Норвегии Оттар Эйде в интервью финскому изданию Iltalehti. – По этой же причине, вполне вероятна и отмена мужского всепланетного первенства".Отменить женский турнир предложили власти канадского штата Новая Шотландия, это предложение поддержала Канадская хоккейная ассоциация и, в итоге, IIHF также согласилась с доводами организаторов. Международная федерация отменила ряд турниров в низших дивизионах мирового хоккея.