Во время пожара в Белове сотрудники ГИБДД спасли пятерых человек. Трагедии удалось избежать благодаря героическому поступку инспекторов. При ночном патрулировании они заметили, что из одного из окон многоэтажки идет дым и сразу же бросились в дом.

Во время пожара в Белове сотрудники ГИБДД спасли пятерых человек. Благодаря героическому поступку инспекторов трагедии удалось избежать. При ночном патрулировании они заметили, что из одного из окон многоэтажки идет дым и сразу же бросились в дом, передает ГТРК "Кузбасс".Эти кадры сняты регистратором патрульной машины. В поселке Новый городок инспекторы обращают внимание на клубы дыма на втором этаже. Они выбегают из автомобиля и уже спустя пару минут сажают в него двух плачущих детей и женщину. После чего снова отправляются на помощь другим. За эту ночь Александр Сидоров и Дамир Хайруллов спасли в общей сложности пять человек, среди которых трое детей.Как выяснилось, загорелась одна из квартир на втором этаже дома. Первыми запах дыма почувствовали те, кто находился выше."Внутри была нулевая видимость. Пришлось первым делом разбить окно. Звали соседей, чтобы им сообщить о пожаре. Было 1:30 ночи примерно. Потом открыли дверь и начали выводить людей", — говорит инспектор ГИБДД межмуниципального отдела МВД России "Беловский" Александр Сидоров.Предварительной причиной пожара названо неосторожное обращение с электрооборудованием. Благодаря смелости и бдительности сотрудников ГИБДД во время инцидента никто не пострадал.