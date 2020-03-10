Новые данные показали, что установленный 14-дневный карантинный период после предполагаемого заражения является оптимальным. Однако в некоторых случаях его всё равно будет недостаточно.

Каждое инфекционное заболевание имеет свой инкубационный период — отрезок времени между первоначальным воздействием патогена и появлением первых симптомов болезни у заражённого человека. Например, у гриппа инкубационный период составляет от одного до трёх дней, а у кори — от девяти до двенадцати дней.Понимание инкубационного периода заболевания позволяет медикам лучше контролировать его распространение, так как заражённый человек становится "источником" болезни, даже если не знает о заболевании.В ходе новой работы учёные из США проанализировали 181 подтверждённый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Данные были собраны в Китае и других странах.В результате медики подтвердили, что средний инкубационный период заболевания составляет чуть более пяти дней (5,1 суток).Исследование показало, что у 97,5% инфицированных вирусом симптомы проявляются в течение 11,5 суток. А менее чем у 2,5% инфицированных — в течение 2,2 суток.Это означает, что установленный специалистами 14-дневный карантинный период после предполагаемого заражения является оптимальным, считают авторы работы.Впрочем, по их оценкам, в очень небольшом количестве случаев — примерно 101 на каждые 10 тысяч — симптомы коронавирусной инфекции могут появится у пациента уже после двухнедельной изоляции. Иными словами, инкубационный период может превышать карантинный.Исследователи считают, что в некоторых ситуациях (когда риск заражения очень высок) активный мониторинг должен продолжаться более 14 дней. К примеру, столь тщательная проверка нужна медицинским работникам, которые контактировали с заразившимися людьми без защитных костюмов.Также важно отметить, что инкубационный период заболевания отличается от так называемого латентного периода. Это промежуток времени от заражения до момента, когда сам больной становится заразным. Латентный период может быть короче инкубационного (например, при гриппе разница составляет около суток).Считается, что риск передачи вирусной инфекции становится максимальным на симптоматической стадии. Например, когда пациент начинает чихать и кашлять, он с большей вероятностью заразит других людей.Но пока медикам неясно, когда именно человек, заразившийся COVID-19, сам становится заразным.Авторы новой работы полагают, что латентный период заболевания короче инкубационного, но точно неизвестно, насколько заразным является инфицированный человек на этапе бессимптомной инкубации.О проделанной работе учёные отчитались в статье, опубликованной в журнале Annals of Internal Medicine.Кроме того, команда представила в открытом доступе онлайн-инструмент, который позволяет работникам сферы здравоохранения и представителям общественности отслеживать риски и затраты, связанные с активным мониторингом, а также оценивать, сколько случаев заражения может быть выявлено и пропущено в разные периоды карантина.Кстати, ранее "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) писали о том, почему карантинные меры не всегда останавливают эпидемии. Также мы рассказывали, можно ли заразиться коронавирусной инфекцией от домашних питомцев и как изготовить дезинфицирующее средство для защиты от патогена самостоятельно.