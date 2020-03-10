Госдума во вторник, 10 марта, приняла во втором, основном чтении законопроект о поправках к Конституции. Изменения касаются политики, социальной сферы, функционирования судебной системы и многого другого. Как поправки в основной закон отразятся на жизни россиян – в материале Дни.ру.

Госдума во вторник, 10 марта, приняла во втором, основном чтении законопроект о поправках к Конституции. Изменения касаются политики, социальной сферы, функционирования судебной системы и многого другого. Как поправки в основной закон отразятся на жизни россиян – в материале "Дни.ру".В обновленной Конституции будут закреплены конкретные мерысоциальной поддержки. Минимальный размер оплаты труда не сможет опускаться нижепрожиточного минимума, также будет прописана обязательная индексация пенсий,пособий и соцвыплат россиян.Важнейшим приоритетом государственной политики объявляютсядети. Власти обязуются создать условия для их всестороннего развития -физического, интеллектуального, нравственного и духовного. Закрепят вобновленной Конституции и положение о том, что государство берет на себя заботуо детях-сиротах. Также прописывается защита института брака, семьи, материнстваи отцовства.Кроме того, россиян защитят от применения в отношении нихрешений иностранных судебных органов и норм международного права, которыепротиворечат основному закону нашей страны. Поправки к Конституции провозглашаютверховенство отечественной нормативно-правовой базы.Не допускается и умаление подвига нашего народа при защитеОтечества. "Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечиваетзащиту исторической правды", – говорится в принятом законопроекте.Вводятся и новые требования к высшим чиновникам. Членамправительства, главам регионов, а вместе с ними сенаторам, депутатам и судьямзапрещается иметь иностранное гражданство или вид на жительство за границей.Распрощаться придется и с возможностью иметь зарубежные счета.Новые требования выдвигаются и к президенту. Главойгосударства сможет стать только тот, кто постоянно проживал в России напротяжении 25 лет и никогда не владел иностранным гражданством. Поддержала Думаи главы государства после одобренияконституционных изменений на всенародном голосовании.Через усиление роли нижней палаты россияне получат большевозможностей влиять на конфигурацию органов власти. В обновленной Конституциибудет закреплено расширение полномочий народных избранников: они получат правоутверждать кандидатуру главы правительства, зампредов кабмина и рядафедеральных министров.Увеличивается и роль верхней палаты парламента. Министровсилового блока, генерального прокурора и прокуроров регионов президент будетназначать по итогам консультаций с Советом Федерации. Также сенаторы попредставлению главы государства смогут прекращать полномочия судейКонституционного, Верховного, кассационных и апелляционных судов.Напомним, с инициативой внести поправки к Конституциипрезидент Владимир Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию 15января. В третьем, окончательном чтении законопроект планируется принять 11марта. На 22 апреля намечено всероссийское голосование по поправкам. Глава государства подпишет закон только в случае одобрения большинством граждан.