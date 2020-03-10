Союз европейских футбольных ассоциаций объявил о судейских назначениях на первые матчи 1/8 финала Лиги Европы. Встречу между испанской Севильей и итальянской Ромой будет обслуживать российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

Союз европейских футбольных ассоциаций объявил о судейских назначениях на первые матчи 1/8 финала Лиги Европы. Встречу между испанской "Севильей" и итальянской "Ромой" будет обслуживать российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.Помогать ему будут Максим Гаврилин и Игорь Демешко. Четвертым рефери назначен Сергей Лапочкин. За систему VAR будет отвечать Виталий Мешков, которому поможет Сергей Иванов.Напомним, что "Севилья" сыграет с "Ромой" на домашнем стадионе. Встреча состоится 12 марта и пройдет без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса. Ответная игра этих соперников назначена на 19 марта.