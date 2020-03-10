Аудитория популярного детского киножурнала МУЛЬТ в кино превысила 5 миллионов человек. Таким образом проект занял третье место по объемам кинотеатральной аудитории среди отечественных анимационных франшиз после Трех богатырей (25,2 миллиона зрителей) и Ивана-Царевича (12 миллионов).

Аудитория популярного детского киножурнала "МУЛЬТ в кино" превысила 5 миллионов человек. Таким образом проект занял третье место по объемам кинотеатральной аудитории среди отечественных анимационных франшиз после "Трех богатырей" (25,2 миллиона зрителей) и "Ивана-Царевича" (12 миллионов).Киножурнал "МУЛЬТ в кино" впервые появился в марте 2015 года. В выпусках демонстрируются премьеры новых эпизодов самых популярных отечественных анимационных сериалов до их показа на телевидении и в Интернете.Сейчас проект "МУЛЬТ в кино" охватывает 800 кинотеатров более чем в 500 городах страны. По данным системы ЕАИС Фонда кино, 5-миллионный зритель 29 февраля пришел на один из сеансов выпуска №114, получившего название "Все вместе". В нем были собраны свежие серии популярных мультсериалов "Деревяшки", "Ми-ми-мишки", "Катя и Эф. Куда-угодно-дверь", "Четверо в кубе" и "Джинглики", а также премьера фрагмента из полнометражного мультфильма "Белка и Стрелка: Карибская тайна", который выйдет на большие экраны в апреле.