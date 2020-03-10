Правда, произошло это пока неофициально, но уже можно понять, что вседорожник рискует оказаться дороже конкурентов. Один из дилеров назвал стоимость Coolray в весьма насыщенной комплектации, и цифра вплотную приближается к 1,5 млн рублей.

Правда, произошло это пока неофициально, но уже можно понять, что вседорожник рискует оказаться дороже конкурентов. Один из дилеров назвал стоимость Coolray в весьма насыщенной комплектации, и цифра вплотную приближается к 1,5 млн рублей.Представители бренда в России пока поделились только названиями и деталями самых, очевидно, дорогих комплектаций кроссовера. Именоваться они будут Flagship и Flagship Sport.В свою очередь, издание "Китайские автомобили" опубликовало фотографию, присланную одним из читателей и сделанную в помещении орловского дилерства Geely. На фото изображен кроссовер Coolray со стоящим рядом ценником, на котором красуется цифра в 1 449 990 рублей - это стоимость кроссовера в комплектации Flagship.Издание утверждает, что ему удалось получить подтверждения этой цифры в других дилерских центрах марки, в том числе и в Москве. Известно также, что более насыщенная комплектация Flagship Sport, которая отличается в том числе и спортивным декором, стоит на 50 тысяч дороже.Любопытно, что, по данным издания, в Россию сейчас ввезли только пробную партию вседорожников, которые для нашей страны собирают на предприятии БелДжи. Насчитывает она 150 экземпляров, и более того, продавать их пока нельзя. Дело даже не в том, что официальный старт продаж намечен на 26 марта, а в том, что у Coolray по некоторым сведениям до сих пор нет ОТТС.И не исключено, что на фоне колебаний курсов валют к моменту начала официальных продаж стоимость кроссовера перевалит далеко за нынешние полтора миллиона.