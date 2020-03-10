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<a href="https://33live.ru/novosti/10-03-2020-matchi-chetyrex-turov-chempionata-francii-projdut-bez-zritelej-iz-za-koronavirusa.html" target="_blank">Матчи четырех туров чемпионата Франции пройдут без зрителей из-за коронавируса</a> - Ближайшие четыре тура французских Лиги 1 и Лиги 2 будут проходить без зрителей из-за распространения коронавируса COVID-19, об этом сообщает пресс-служба Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP).