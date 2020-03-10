Бюджет гарантирует выполнение всех обязательств властей перед гражданами, финансовая система России обладает необходимой стабильностью, заявила первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко.

Бюджет гарантирует выполнение всех обязательств властей перед гражданами, финансовая система России обладает необходимой стабильностью, заявила первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко.В бюджете заложены деньги на выполнение всех обязательств, вытекающих из Послания президента Федеральному собранию. Расходные показатели трехлетнего бюджета не изменятся, власти выполнят эти обязательства, подчеркнула Нестеренко.Бюджет, бюджетное правило разработаны таким образом, что власти "осторожно тратили нефтегазовые доходы, сберегая на возможное снижение цен на нефть", пояснила Нестеренко.Созданы гарантии выполнения расходных обязательств вне зависимости конъюнктурных изменений. "Мы абсолютно спокойны. Финансовая система стабильна не только на краткосрочном периоде, но и среднесрочном и долгосрочном периоде", — заявила Нестеренко и добавила, что власти уверены в исполнении обязательств перед гражданами.