Минфин приостанавливает проведение аукционов по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) до стабилизации рыночной ситуации.

Минфин приостанавливает проведение аукционов по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) до стабилизации рыночной ситуации.Минфин стремится избежать избыточного давления на долговой рынок, и "проведение аукционов по размещению ОФЗ приостанавливается до стабилизации рыночной ситуации". "О возобновлении аукционов ОФЗ будет сообщено дополнительно", — отмечает Минфин.В условиях высокой волатильности на финансовых рынках Минфин намерен принимать решения о проведении аукционов по размещению ОФЗ с учетом рыночной конъюнктуры.Сокращение объема заимствований ниже плановых показателей компенсируют за счет других источников финансирования дефицита бюджета, в том числе за счет денег на едином счете федерального бюджета, подчеркивает Минфин.На прошлой неделе Минфин не проводил аукционы по размещению ОФЗ. За семь аукционных дней в 2020 г. Минфин разместил ОФЗ на 501,3 миллиарда руб. План по размещению ОФЗ в I квартале составляет 600 миллиардов руб.